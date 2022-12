Camacho: “¡Si me quieren meter preso que vengan a mi pueblo! porque no voy a ir a entregarme al masismo”

Tras una marcha de protesta contra la persecución judicial, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, lanzó un mensaje al gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), indicando que, si lo quieren encarcelar, tienen que ir hasta Santa Cruz, porque no irá a la ciudad de La Paz para entregarse al masismo.

“Cuando yo decidí ir de gobernador no fue para ganar un sueldo o para enriquecerme como ellos, fue para morir defendiendo a mi pueblo. ¡Si a mí me quieren meter preso que vengan a mi pueblo y me alcen de mi pueblo! porque yo no voy a ir a entregarme al masismo como ellos quieren”, manifestó Camacho durante su discurso ante los cívicos cruceños.