Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, sostuvo que el Movimiento Al Socialismo (MAS) ya no tiene proyecto de país y que se desmorona. La autoridad les dijo a sus electores que ellos lo eligieron y que son ellos los que deben decidir si se queda en el cargo. En tanto, militantes de Creemos lo proclamaron como futuro Presidente.

“El MAS y el masismo están viviendo su momento final, ya no tienen proyecto de país. Ellos mismos se denuncian de delitos graves de corrupción y de convivir con el narcotráfico. Y en lo político, la única forma de combatir a la oposición democrática es persiguiéndonos y metiéndonos presos”, escribió Camacho, en una carta que leyó su hijo Fernando ante una concentración de militantes de Creemos.

Camacho, en su misiva, manifestó que en el año 2019 se inició “un nuevo ciclo político” con la bandera de lucha por la libertad y la democracia, como eje central de un proyecto de nuevo país. “No hay que dejarnos confundir. Primero es la democracia y la libertad. Sin ellas no es posible el progreso ni el desarrollo”.

Camacho fue aprehendido el 28 de diciembre en un operativo violento y luego fue trasladado a La Paz, donde un juez dictaminó que debe cumplir detención preventiva en el penal Chonchocoro. En los últimos días, desde el oficialismo presionan para que en Santa Cruz lo reemplacen como gobernador.

“Ustedes me eligieron como gobernador y ustedes decidan si debo seguir o no como gobernador, sólo a ustedes me debo”, aseguró Camacho, quien en su carta les pidió a los funcionarios de la Gobernación de Santa Cruz que se mantengan alerta. “Mi secuestro también tiene como objetivo dañar la gestión”, dijo.

En la concentración de Creemos, que se realizó en un coliseo de la urbe cruceña, antes de que se lea la carta de Camacho los oradores destacaron su liderazgo y hasta lo proclamaron como futuro mandatario.

Zvonko Matkovic, presidente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz, cuestionó la forma en la que Camacho fue aprehendido y trasladado a La Paz. Y en ese marco, sostuvo: “Lo acaban de hacer a Camacho presidente de Bolivia”. Luego, durante su discurso, los asistentes al evento corearon “Camacho presidente”.

El senador Henry Montero aseguró que Camacho predica con el ejemplo, dado que dijo en su momento que no se iba a ir del país y lo cumplió. Agregó que Camacho no sólo se quedará como gobernador, sino que será presidente de Bolivia.

“Luis Fernando Camacho no solamente está cerca de Palacio Quemado, porque tenemos la plena seguridad que Luis Fernando Camacho no solamente va a ser gobernador, va a ser presidente de los bolivianos”, aseguró el senador de Creemos.

Camacho en su carta les pidió a los dirigentes y autoridades electas por Creemos que hagan todos los esfuerzos para unificar sus posiciones y busquen “puentes con todos los sectores democráticos del país para enfrentar a la dictadura del MAS”.

También pidió a su militancia que en coordinación con todos los departamentos preparen una propuesta de pacto fiscal, que debe implementarse antes de 2025, en el marco del censo 2024. Otra tarea que mencionó es la de exigir que se transparente el padrón electoral.

Camacho recordó que el cabildo de Santa Cruz del 13 de noviembre de 2022 dispuso crear una comisión para revisar “la futura relación política de Santa Cruz con el Estado”. En ese contexto, manifestó que “esto es avanzar con el federalismo como nuevo modelo de Estado” y aseguró que su lucha debe ser nacional porque en última instancia “se trata de salvar a Bolivia”.