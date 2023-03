Asimismo, el asambleísta elogió el discurso de Morales y lo calificó como un “revolucionario” que le habla a su pueblo con la verdad. En sintonía con algunas palabras del líder del MAS, sobre la economía, señaló que el presidente Arce le “miente” al país y lo llamó “fanfarrón”.

“Que no le mienta al país, porque estamos viviendo crisis de economía y como muy bien lo ha dicho Evo Morales Ayma y él no responde. Yo le había pedido que pida perdón a las bases, pero no puede, ni disculpas a pedido, se ha convertido en un fanfarrón, en un cara dura, que atenta contra los derechos de cada boliviano y boliviana, porque está mintiendo al país”, remarcó.

En una clara disputa interna, Venegas llegó a referirse al jefe de Estado incluso como “ultraderechista” y lo acusó de incurrir en contratos lesivos al Estado por el litio.