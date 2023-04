Por el otro lado, los diputados del ala evista proclamaron que de cara al pueblo no debería existir ninguna objeción para que la votación sea nominal.

La oposición, a través del diputado de CC Carlos Alarcón, hizo notar que no se estaba procediendo en función a esa norma interna. Finalmente se aprobó la votación por escrutinio que está en desarrollo.

La diputada María Choque del MAS dijo que no se incorporó ninguna de las observaciones realizadas, principalmente, al artículo 9. “En ese artículo donde queremos que los funcionarios del BCB, para vender o comprar, deben pedir autorización a la Asamblea Legislativa en pleno. No sé cuál es su temor, no sé si pidiendo autorización va a costar menos el oro o vamos a perder la venta, por qué no quieren respetar la CPE y el artículo 124, que nos habla de traición a la patria. Por tanto, nosotros conociendo el reglamento nos oponemos a la votación por escrutinio”, manifestó.

La diputada Miriam Martínez, su colega, cuestionó a algunos de los legisladores de su partido cuando se debatía la forma de votación. “Esta es la verdadera cara de los diputados traidores, que en discurso dicen que van a aprobar la ley, pero intimidan, amenazan a sus compañeros (...). Hay muchos que temen, por eso deberíamos entrar en votación (por escrutinio)”, afirmó.