Campesinos de Ingavi denuncian maltrato presidencial por reclamo de doble vía a Desaguadero

El ampliando Taypi Tantachawi de Suyo Ingavi Simaco fue la reunión en la que los ejecutivos y mallkus campesinos de la provincia Ingavi revelaron un supuesto maltrato de parte del presidente Luis Arce. Al respecto manifestaron que el mandatario les dijo que no construirá la doble vía Río Seco-Desaguadero que fue pactada en marzo de este año, luego de un bloqueo que duró 10 días.

“Hermanos, hoy hemos pasado con una nota al Presidente (Luis Arce), hoy tenía que llegar el Presidente. ‘Yo voy a hacer entender a tu gente, hermano, vos no sabes manejar tu provincia, no se va a hacer esa doble vía hermano’, así me ha dicho (el Presidente), me ha hecho doler el corazón. Aquí está (de testigo) el hermano malku de Guaqui, Desaguadero, es para renegar, hermanos”, se le escucha decir a un dirigente en un video al que tuvo acceso ANF.

El 15 de marzo de este año, los campesinos de la provincia Ingavi iniciaron un bloqueo de la carretera internacional hacia Perú y el conflicto se prolongó por 10 días. Al final hubo un cuarto intermedio de 15 días para que se oficialice la construcción de esa vía, sin embargo, hasta la fecha no hubo ninguna convocatoria gubernamental.