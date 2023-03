“El gobernador está detrás de esto, junto con su gente paralela que no tiene llegada a la nacional, quien hasta amenaza a los alcaldes que, si no coordinan con él, no habrá proyectos. Creo que ya está de buen tamaño y que use a la gente del campo, diciéndoles: si no marchas, no hay proyectos, algo similar ocurre con los alcaldes”, afirmó el dirigente campesino.

Mencionó que esta movilización es en represalia, debido a que el presidente Luis Arce determinó cambiar a varias autoridades de las entidades descentralizadas que funcionan en ese departamento, como el de Senasag, ABC, AFPS, Ministerio de Trabajo y otros, quienes eran allegados a Mamani y mentían sobre las entregas de obras.

“El hermano presidente a decidió cambiar a los directores departamentales como Senasag, ABC y todas las descentralizadas, porque estos funcionarios hacían quedar mal al presidente (Arce), diciendo que son gestiones del gobernador cuando eran del Gobierno central”, indicó Huaranca.

Enfatizó que no permitirán que se desestabilice al Gobierno central y que si tienen que desmovilizar, lo van a hacer como lo hicieron en Tupiza en pasadas horas.