Campo Margarita-Huacaya: gobernador de Tarija apunta al Gobierno como enemigo del departamento

El gobernador de Tarija, Oscar Montes, declaró “enemigo” del departamento al Gobierno nacional y a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), debido al último estudio realizado que establece un nuevo factor de distribución del campo petrolero Margarita-Huacaya, que es compartido entre Tarija y Chuquisaca.

“No tenemos que cometer (lo del) año 2012 que hemos interpretado que el enemigo de Tarija era Chuquisaca, no es así, Chuquisaca está peleando sus intereses como nosotros peleamos los nuestros, aquí Tarija ha tenido una institución que desde el principio ha politizado e intentó hacerle daño: se llama Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, no hay que equivocar el enemigo, el enemigo aquí es un Gobierno que no quiere a Tarija”, dijo Montes.