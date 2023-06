“La semana pasada se habló de que se habían encontrado armas que iban de Bolivia a Perú en el sector de Puno, pero Bolivia no tenía nada que ver. Se especula mucho y nosotros preferimos llevarlo por canales diplomáticos y no dejarnos llevar por especulaciones mediáticas”, señaló Mayta.

El canciller Rogelio Mayta señaló este martes que Bolivia no tiene nada que ver con el cargamento de armas incautadas en el departamento peruano de Puno, el cual, de acuerdo a medios de vecino país, habría sido ingresado al Perú para armar a grupos que protestan en contra del gobierno de Dina Boluarte.

El canciller explicó que de acuerdo a la información obtenida a través de los canales diplomáticos las armas incautadas pertenecían a una empresa de seguridad privada relacionada con el sector minero en Perú, y, por tanto, no están relacionadas con Bolivia.

“Más allá de la situación compleja que pueda tener un país vecino, cada pueblo debe definir su destino sin injerencia externa y no hemos hecho pronunciamientos en ese sentido, pero creo que conviene hacer algunos apuntes, porque lastimosamente hemos visto en el Perú un despliegue mediático de algunos operadores políticos que tratan de involucrar a Bolivia con diversas cuestionantes”, señaló.

El Canciller sostuvo que Bolivia deplora estas actitudes y que esos argumentos carecen de respaldo objetivo.

“Dicen por ejemplo que hay un proceso de desestabilización alentado desde Bolivia, no hay nada de eso, no existe nada de eso, pero son argumentos que se manejan dentro de la política de Perú o dentro de los escenarios mediáticos. Deploramos ese tipo de actuación, porque no tiene una base objetiva y probablemente son expresiones que se lanzan en medio de desinformación o al contrario, tratando de crear desinformación”, agregó.