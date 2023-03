El Canciller Rogelio Mayta señaló este domingo que el pedido de seis congresistas estadounidenses para sancionar en Bolivia la vulneración de derechos humanos (DDHH) no tiene efectos en el país. Recordó que el Estado forma parte de los entes vigiladores vigentes en la región, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“No hay mucho que decir, la nota enviada por seis, de casi quinientos congresistas estadounidenses, es la muestra de un actuar poco serio, replicado solo por algunos medios. Por eso nos vemos en la necesidad de explicar, esa solicitud no llega a ningún lado, no tiene ningún efecto para nuestro país y tiene información que se ampara en la libertad de expresión, pero que no responde a la verdad”, manifestó Mayta en entrevista en el canal estatal.

La semana pasada, a través de su cuenta en Twitter y una nota de prensa, el senador de Estados Unidos, Marco Rubio, dio a conocer que, junto a otros senadores, envió una carta al presidente de ese país para “sancionar a los violadores de DDHH en Bolivia”. La petición fue apoyada por otros cinco congresistas, de los 435 que conforman el ente.

“En Bolivia no se vulneran los derechos humanos y este tipo de sanciones es muestra de una pretensión imperial que se evidencio en determinadas situaciones desde EEUU y sus autoridades. La verdad es que para ver estos temas de derechos humanos la comunidad internacional llegó a acuerdos y tiene instancias en las que participamos”, manifestó Mayta..

Recordó que en la región contamos con la Corte-CIDH y la CIDH que esta semana visitará al país para verificar la situación de los derechos humanos y que actúa de forma permanente para garantizarlos. Dijo que hay varios mecanismos y tratados a los que el país está suscrito y que generan obligaciones con los DDHH.

“Esa nota lo único que muestra de estos congresistas es que no conocen la realidad de Bolivia y que comparten una visión del mundo donde EEUU es la hegemonía total y puede hacer y deshacer a su voluntad. Pero el mundo está cambiando y Bolivia es un país soberano”, finalizó.