“Nosotros hemos sido muy cautos en la situación que ha vivido nuestro hermano país en relación a la crisis política que ha enfrentado, nosotros tenemos como parte de los principios de nuestra labor diplomática el principio de no injerencia en asuntos internos de otros países”, señaló Mayta.

El canciller Rogelio Mayta señaló este martes que Bolivia sigue el principio de no injerencia en sus relaciones exteriores con Perú, pero aseguró que operadores políticos del vecino país han tratado de involucrar al Estado en esa crisis política.

En ese entonces, políticos peruanos acusaron, primero, al expresidente Evo Morales y después al Gobierno, de alentar, financiar y armar a los manifestantes, buscando la división del Perú, ello en el marco del proyecto Runasur, enarbolado por Morales.

Al respecto, Mayta señaló que ciertos operadores políticos peruanos han tratado de involucrar a Bolivia en la crisis del vecino país, sin tener una base objetiva y generando desinformación.

“Lastimosamente, hemos visto en el Perú un despliegue mediático de algunos operadores políticos que tratan de involucrar a Bolivia con diversos cuestionantes. Dicen, por ejemplo, que hay un proceso de desestabilización, alentado desde Bolivia. No hay nada de eso, no existe nada de eso, pero son argumentos que se manejan dentro de la política de Perú o dentro de los escenarios mediáticos. Deploramos ese tipo de actuación, porque no tienen una base objetiva y probablemente son expresiones que se lanzan en medio de desinformación o, al contrario, tratando de crear desinformación”. señaló Mayta.