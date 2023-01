“Inapropiadas” fue como calificó este viernes la Cancillería a las declaraciones vertidas por el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos (EEUU), en las que expresa preocupación sobre la situación en Bolivia. El canciller, Rogelio Mayta, aseguró que harán el “comentario respectivo” a la Embajada del país norteamericano, pero que se mantendrá la relación “cordial y amable”.

“Comentarios de este tipo no son apropiados en las relaciones internacionales. Las relaciones entre los Estados se llevan adelante en base al principio de respeto mutuo y de no injerencia. Este tuit puede interpretarse como una injerencia porque nuestro viceministro Freddy Mamani no saca tuits diciendo que nos preocupa muchísimo las graves violaciones de derechos humanos que existen en EEUU con la población afroamericana. No lo hacemos porque sería inapropiado”, indicó Mayta, en rueda de prensa.

Pese a ello, dijo entender la reacción del norteamericano porque efectivamente existieron hechos “gravísimos” en Santa Cruz, en referencia a la quema de la Fiscalía departamental y el “ataque” a otras instituciones del Estado.

“Estos hechos nos hacen comprender esta preocupación, más allá de lo inapropiado de este comentario. ¿Cómo creen que se recibe esa información fuera de nuestras fronteras, cuando hay grupos de choque, que en criterio del GIEI son parapoliciales, que estuviesen operando en nuestro país? Este tuit lo hemos entendido en ese contexto”, recalcó.

En concreto, lo que publicó el subsecretario Brian A. Nichols fue la preocupación sobre los conflictos sociales en el departamento de Santa Cruz, tras la detención del gobernador Luis Fernando Camacho.

“Nos preocupan los reportes de violencia en Bolivia desde 28 de diciembre. Exhortamos a todos los bolivianos a dialogar por la paz y la unidad y respetar los derechos humanos, que incluyen el debido proceso y la libertad de expresión, establecidos en la CPE y convenciones internacionales”, señaló Nichols, mediante su cuenta de Twitter.

Este comentario se sumó a una declaración conjunta emitida por congresistas del Senado de EEUU, en la que advirtieron sobre un “continuo retroceso democrático” en el país tras las detenciones de Camacho y Jeanine Añez.

“El presidente boliviano Luis Arce se enfrenta a una prueba crítica de liderazgo democrático, ya sea para resolver pequeñas vendettas políticas en nombre de su predecesor o hacer avanzar a su nación en la comunidad de democracias latinoamericanas”, se lee en el documento, que está suscrito por los senadores Dick Durbin, Bob Menendez, Bill Cassidy, Ben Cardin, Tim Kaine y Jim Risch.