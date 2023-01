En las últimas horas, políticos peruanos acusaron a Morales de promover las movilizaciones en el sur del país vecino e incluso de separatismo. En ese sentido, el gobierno de Dina Boluarte, determinó, mediante la Superintendencia Nacional de Migraciones, el veto a Morales y otros ocho ciudadanos bolivianos de ingresar a Perú.

Luego, la Fiscalía del Perú admitió una denuncia en contra del expresidente Evo Morales, que le fue interpuesta por el congresista de Renovación Popular Jorge Montoya, por el delito de separatismo. Además, el legislador José Cueto denunció que en pasados días gran cantidad bolivianos entraron en caravanas de vehículos.

Ante ese panorama, desde la Asamblea Legislativa Plurinacional, el diputado del MAS, Freddy López, llamó “malagradecidos” a quienes no defiendan al exmandatario y líder del partido azul. Recalcó que “gracias a él” son autoridades y ocupan cargos gubernamentales.

“Hay autoridades malagradecidas que no dicen nada, pero la fortaleza dentro lo que es el compañero Evo Morales, son las organizaciones que tiene y estamos con él. Nosotros a través de las organizaciones no vamos a dejarlo solo. Sí, hay autoridades malagradecidas que lo están dejando solo y no están respondiendo porque es nuestro presidente. Lamentamos por esas autoridades que quieren involucrarlo y buscarle tres pies al gato”, dijo López.