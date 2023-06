“Hay mucha gente que ha estado en la campaña a la que ni siquiera se le ha dado la oportunidad. No es por que es evista que él (Sergio Choque, exejecutivo de Mi Teleférico) se está despidiendo de nuestro gobierno. Nosotros, como diputados, hemos pedido que gente comprometida con el proceso, a la que ni siquiera se le ha dado la oportunidad, no solo en esta gestión, sino desde las anteriores gestiones, (se le dé la oportunidad); por lo tanto, hay que dar la oportunidad a nuevos profesionales en todo el territorio nacional”, expresó el legislador en contacto con la prensa.

Andrés Flores, diputado del ala arcista y jefe de bancada nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS), señaló que los cargos no son eternos y criticó a los funcionarios que dicen que los despiden por ser evistas. Señaló que ese tipo de cambios son necesarios para dar trabajo a quienes colaboraron en la campaña presidencial de 2020.

El tema cobra vigencia porque el pasado 25 de mayo el comandante de los Guerreros Azules, Emilio Zurita, se despidió del cargo de director General de Vías Bolivia y denunció que lo echaron por ser evista. Ayer, Sergio Choque, que fue presidente de Diputados en la transición, fue alejado de la gerencia de Mi Teleférico.

Flores señaló que los cargos “no son eternos” y reiteró que hay mucha gente que trabajó en la campaña del MAS en 2020 a la cual hay que darle una oportunidad de trabajar en el Estado.

“Yo quiero decirles a estos señores que hoy se victimizan, que dicen ‘por ser evista me están despidiendo’, ellos deberían estar muy agradecidos con nuestro gobierno. Se les ha dado la oportunidad, los cargos no son eternos. Por lo tanto, yo llamo a la reflexión sobre este tema a los hermanos que van a ser cambiados, porque hay mucha gente que ha trabajado en la campaña junto con nosotros y no se les está dando esa oportunidad para que puedan trabajar en nuestro gobierno”, aseguró el diputado Flores.

Asimismo, propuso que las direcciones y viceministerios tengan una rotación periódica en sus altos cargos, ya que, según él, no hacerlo deriva en corrupción.

“Tiene que haber cambio, no pueden quedarse los 5 años un director o un viceministro, si es posible se pueden rotar anualmente a los directores, porque si se le eterniza en un cargo ahí comienza la corrupción”, agregó.