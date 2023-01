Carlos Romero: “Avionetas que fueron incautadas en mi gestión ahora están volando con droga”

El programa BOL 110 que fue en su momento la plataforma tecnológica más moderna del continente, actualmente se lo ha convertido en una gran plataforma de guerra sucia a través de cuentas falsas para desinformar en redes sociales. Luego, en la página de Latinobarómetro o la página de la ONU verán que hace tres años Bolivia ha dejado de informar las tasas de criminalidad en nuestro país, eso se ha convertido en un misterio, pero la inseguridad nuevamente aparece. Ahora Bolivia ya no envía informes, no hay transparencia. Los mapeos, el Observatorio de Seguridad Ciudadana no informa nada. Desmantelaron el Cerian, que permitió atrapar a 11 cabecillas del narcotráfico. El retroceso es alarmante.

Asimismo, contra órdenes en intervenciones antidroga o el no esclarecimiento de los asesinatos a sangre fría que han derivado en la muerte ya de cinco policías, 22 casos de sicariatos en 2022 y la no fiscalización pactada parlamentaria de estas acciones reflejan que Bolivia es una plataforma de protección al narcotráfico que se ha constituido desde el año 2020 a partir de los ministros Núñez, Murillo y López y que han concluido con este Gobierno y que ofrecen un escenario propicio para las facciones del narcotráfico en Bolivia y para su conversión de país tránsito a un país sistemáticamente de producción de droga.

¿Cuál es la razón por la que estos clanes se muestran con políticos? Evo Morales e incluso usted aparecía en fotos con gente ligada al narcotráfico.

Buscan protección política o fingen tenerla. En algunos casos hemos tenido personas que han caído por acción mía que tenían fotos con las principales autoridades, especialmente gente de Beni y en algunos casos que había cumplido alguna función pública. Pero nosotros no hemos distinguido ni favorecido absolutamente a nadie, prueba de ello es que gente que estaba vinculada al MAS ha caído, es el caso de Mayerling Castedo de la Gobernación de Beni.

Pero resulta que estas personas que podían tener algún nivel de incidencia local ahora tienen poder político, están adquiriendo mayor poder político y esto es grave. Se ha penetrado en el sistema político y judicial, y esto se comprueba en que hay alcaldes, presidentes de asambleas en este momento en varias entidades subnacionales, independientemente que sean del MAS, de Demócratas, de agrupaciones locales, de Creemos, que están vinculadas a actividades del narcotráfico. O incluso hay personas ligadas con el narcotráfico que tienen a los familiares como operadores políticos en diferentes instancias de gestión pública. Entonces eso es preocupante porque les permite eludir y burlar los controles y la justicia.

Hay una ofensiva notoria contra el ministro de Gobierno de parte de exautoridades del MAS. ¿Cree que el cargo no le corresponde o le queda grande?

Creo que un cargo no queda grande o pequeño para una persona porque depende de la persona, de la voluntad, el esfuerzo que haga la persona para asumir una responsabilidad, porque es una responsabilidad ante la población, ante el país, y en este caso yo no veo que el señor Del Castillo tenga la convicción de ejercer el Ministerio de Gobierno con lealtad y nobleza al país y al servicio público.

Yo dije en varias oportunidades que no pueden existir tantas casualidades, puede ocurrir que al ministro le mienta a la Policía, que un grupo de policías estén protegiendo a un criminal, pero son demasiados hechos en los que no solo el ministro, sino su personal jerárquico, viceministros y directores aparecen bajo muchas interrogantes en la lucha contra el crimen organizado del narcotráfico.

Un director de Dircabi de Santa Cruz fue nombrado pese a que en mi gestión fue aprehendido en Palmasola, tantos policías han sido señalados por haber incurrido en irregularidades inaceptables y hay más. Todos esos hechos son demasiado llamativos y yo me he permitido calificar al Ministerio de Gobierno de Bolivia como un ministerio fallido haciendo un parangón con la teoría de Estado fallido en dispositivos estatales rebasados.

¿Conocía a Del Castillo antes?

No, nunca lo he visto físicamente cerca y la única vez que supe fue cuando había un tal Del Castillo que tenía problemas con la presidenta del Senado, haciendo referencia a un asesor, escuché en la prensa.

Usted ha presentado denuncias contra varias autoridades y funcionarios, lo que le critican es que hasta ahora no presente pruebas y no denuncie ante la Fiscalía, ¿qué tiene que decir?

Mi respuesta es que yo denuncié que se había establecido una pista clandestina, minutos después el Gobierno nerviosamente sale a decir que es una pista autorizada para operar vuelos, pero resulta que aparece un policía muerto después. He señalado que en el caso de Nallar hay protección y la prueba irrefutable es que hasta ahora no lo han procesado por narcotráfico. Hay reportes de la prensa chilena que dan cuenta que la avioneta que cayó en Paraguay habría sido una que antes estaba incautada y que había despegado de El Trompillo, bajo mando de la DGAC y con jurisdicción militar. Ya comienza a haber protección militar concretamente en Florida, de la provincia cruceña Velasco. Eso no lo voy a llevar a la Fiscalía porque no hará nada, es decir capaz que me procesen a mí. Las pruebas son por demás contundentes, yo todo lo que he presentado lo he respaldado con documentos, con audios, con WhatsApp, pero las cosas se han cumplido al extremo de que anecdóticamente en mis mensajes personales la gente me dice que por qué no me dedico a leer cartas porque muchas de las cosas que he denunciado se han cumplido.

Ese argumento de que no presenta pruebas, que vaya a la Fiscalía es un argumento infantil, porque ellos están en la obligación de actuar de oficio. Yo soy un ciudadano de a pie que está poniendo en riesgo a mis hijos, a mi familia y a mi propia persona y ellos tienen todos los medios para esclarecer estos casos y no lo hacen. Si no lo hacen y responden con guerra sucia es porque están comprometidos con estas actividades ilegales

¿Usted cree que hay que hacer una purga en la Policía?

Definitivamente, la purga es un concepto que se aplica a aquellos casos en que una institución está contaminada, la Policía está contaminada. Puse el ejemplo de Colombia, cuando cayeron los cárteles grandes hicieron una profunda purga y como resultado 7.000 elementos policiales fueron dados de baja. En Bolivia estamos en esta situación.

¿La prueba del polígrafo que se hizo no sirvió?

Es una pantomima porque lo que se maneja en las redes policiales es que de las 1.000 pruebas de polígrafo que han hecho solo 13 han aprobado. Sería capaz el ministro de hacer una prueba del polígrafo con veedores de la comunidad internacional y de la prensa, yo creo que no.

¿Qué opina de que el ministro forme parte de la cúpula policial?

El ministro se ha puesto como cabeza del estado mayor policial a través de una norma y no corresponde, porque el mando policial es funcional, es decir la responsabilidad de la Policía es técnico funcional para hacer investigaciones, manejar operativos, establecer acciones de contención, etc. No corresponde que el ministro esté metido ahí. El ministro es el mando civil y la Policía se subordina al mando civil. Pero la cabeza debe ser el comandante porque es un dispositivo técnico funcional operativo, ahora si está ahí asumirá responsabilidad política de todo lo que hace y no hace la Policía. Pero en este su afán de controlarlo todo se ha metido en un doble lío.