$!Carolina Ribera: “Pronto habrá respuesta de la CIDH sobre mi madre y será contundente”

Carolina Ribera, hija de la expresidenta Jeanine Añez, dijo que pronto habrá una respuesta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso de su madre. Agregó que ese informe será más contundente que el del caso Terrorismo.

Ribera en entrevista con Página Siete habló sobre su viaje a Lima (Perú), donde participó en foros ciudadanos de la Asamblea General de la Organizaciones de Estados Americanos (OEA), sobre sus reuniones con personalidades y acerca de las próximas gestiones que efectuará ante entes internacionales.

¿Cómo diría que le fue en su visita a Lima, en el marco de la Asamblea General de la OEA?

Me fue mejor de lo que pensé. Estoy muy agradecida con el pueblo peruano, por el apoyo, la solidaridad y el afecto que tuvieron. Saben que mi madre está detenida injustamente y me reuní con diferentes autoridades y han manifestado que no creen en la falsa narrativa del golpe.