Carolina Ribera sostuvo una reunión con la esposa del presidente de Brasil

Carolina Ribera, hija de la expresidente Jeanine Añez, sostuvo una reunión con la esposa del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y le entregó una carta en la que su madre denuncia su aprehensión ilegal. Durante el encuentro, Ribera no pudo contener las lágrimas.

“Sí, lloro, pero ya no por dolor, sino por ese apoyo que recibo, porque sé que mi madre y yo no estamos solas. Gracias Michelle Bolsonaro, tus palabras me llenaron de fuerza para seguir en esta lucha contra el odio y el rencor del régimen. Mis oraciones con el pueblo brasileño”, posteó en su Twitter la hija de Añez.

Bolsonaro dio lectura a la carta, en la que la expresidente boliviana le agradeció por su solidaridad y por haberle ofrecido asilo político, no obstante, por su situación no le dieron la posibilidad de aceptarlo.