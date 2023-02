La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), Amparo Carjaval, instaló este jueves una vigilia en oficinas del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) hasta que le devuelvan en NIT de la institución que representa. Adelantó que no descarta ingresar, en las próximas horas, en huelga de hambre.

“He venido a Impuestos de la (avenida) 20 de octubre y no voy a salir hasta que me devuelvan el NIT. En 1982 nos dieron el NIT de la Asamblea y este señor Edgar Salazar lo ha usurpado. Estoy con los papeles, con la legalidad. (...) No descarto la huelga”, declaró Carvajal, en contacto con Página Siete Digital.