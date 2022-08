Casi 500 jueces serán titularizados sin previa reforma estructural de la justicia

El ministro de Justicia, Iván Lima, junto a los tres consejeros de la Magistratura, anunció que se llevará adelante una convocatoria para “institucionalizar” a casi 500 cargos de jueces, con el fin de que desde este año ya no estén ocupados por operadores transitorios.

Sin embargo, aquello se da sin que haya una previa reforma estructural de la Justicia, la cual transforme a la cúpula del Órgano Judicial, para que una vez saneada se administre de forma correcta la carrera judicial.

Desde el grupo de Juristas Independientes coinciden con aquello y, además, indican que con esta “regularización”, seguramente, “van a pasar a calidad de jueces titulares militantes del Gobierno”, con lo que se profundizará la dependencia judicial. Agregaron que la iniciativa anunciada por Lima y los consejeros no empieza por donde debe y de paso comienza mal, por un Consejo de la Magistratura que se aplazó en la administración de la carrera judicial.

La convocatoria, según explicaron las autoridades, permitirá que 489 jueces transitorios puedan postularse de manera específica, dado que “de forma singular van a ser los únicos que van a tener esta posibilidad”.

“El mensaje es muy claro: la transitoriedad termina en Bolivia”, aseguró Lima en una rueda de prensa junto al presidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina, y los otros dos consejeros, Omar Michel y Mirtha Meneses.

Lima aseguró que lo primero que se requiere para una reforma judicial es que la totalidad de los jueces sean de carrera y no transitorios. “El primer paso para una reforma judicial es que el 100% de los jueces sean de carrera e institucionalizados. Es la primera etapa, es lo que estamos anunciando el día de hoy y es fundamental”, manifestó.

El ministro comentó que espera que la reforma de la Justicia no se entienda como un solo acto o una reunión de expertos. “Son muchos los actos que conforman la transformación de la Justicia y el día hoy estamos anunciando uno que a mí me parece fundamental: no más jueces transitorios”, insistió la autoridad.

Molina, presidente del Consejo de la Magistratura, informó que la sala plena de la institución que preside decidió proceder a la institucionalización de 489 cargos, que hoy están en condición de transitoriedad.

La autoridad anunció que en los siguientes días será lanzada la “convocatoria interna” y que espera que hasta octubre ya no haya jueces transitorios. Explicó que el proceso contará con tres etapas: evaluación de méritos, examen de competencia y una entrevista final.

“Vamos a sacar una convocatoria interna para que estos 489 jueces transitorios que tiene Bolivia tengan la oportunidad de poder postularse de forma específica y de forma singular van a ser los únicos que van a tener esta posibilidad”, precisó.

Molina manifestó que están seguros de que “podrían tener alguna dificultad” sólo aquellos jueces que no hicieron nada en temas de formación y capacitación o que tengan cuestionamientos serios en el ámbito de sus capacidades técnicas.

Juan Del Granado, integrante del grupo de Juristas Independientes, manifestó que esta “regularización” de los jueces (acabar con la transitoriedad) “no es parte de ninguna reforma” y aseguró que lo que se vislumbra es que se tendrá una designación de jueces “a cargo de esta cúpula judicial, que está cooptada por el partido de Gobierno”.

“Seguramente, ahora, van a pasar a calidad de jueces titulares militantes del Gobierno, con lo que se va a mantener y, seguramente, se va a profundizar la dependencia judicial, el sometimiento de los jueces al gobierno de turno”, agregó.

Del Granado aseveró que la iniciativa que anunció Lima junto a los consejeros comienza por donde no debe y además lo hace mal, dado que el Consejo de la Magistratura durante 11 años “se aplazó en la administración de la carrera judicial”.

Por aquello, dijo Del Granado, es urgente la propuesta de reforma de la justicia de los Juristas Independientes. “Estamos proponiendo, como un elemento central del referéndum que tiene que llevarse a cabo, que el Consejo de la Magistratura sea seleccionado y designado de una forma distinta, de tal manera que tengamos consejeros de la judicatura no solamente profesionalmente capacitados, lo que no ocurre hoy día, sino que los tengamos con características de absoluta independencia política partidaria. De tal manera que sean ellos quienes administren adecuada y correctamente la carrera judicial, que es la gran ausencia. No hay carrera judicial en el país”, aseguró el jurista.