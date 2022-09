Caso ABC: Evo dice que Nina y Del Castillo le pidieron reuniones privadas

El expresidente Evo Morales afirmó este domingo que el presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Henry Nina y el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo se comunicaron con él por separado para solicitarse reuniones reservadas.

“Esta semana me hace (llegar) el mensaje Henry Nina (para decirme) que quiere una reunión conmigo, reservada, mediante un funcionario del ministerio de Obras Públicas”, dijo Morales en su programa dominical de radio Kawsachun Coca, Evo es pueblo.

Del mismo modo hizo alusión al ministro Del Castillo. “Igualmente me hacen (llegar un) mensaje el Ministro de Gobierno (para pedirme) una reunión privada. No sé para qué. No entiendo”, agregó el líder cocalero del Chapare.