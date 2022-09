Caso ABC: Gobierno confirma pagos irregulares y devela que la china Harbour tuvo obras en gestión de Evo

El ministro dijo que el contador no tiene maquinaria, no tiene equipos y cuenta con un NIT cancelado, por tanto, no podía realizar transferencias de recursos.

El ministro Lima dijo que el caso esta investigación, se hicieron allanamientos y posiblemente se aprehendan a otros tres implicados en este caso.

Sobre una investigación contra el presidente de la ABC, Henry Nina, y el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, la autoridad indicó que no puede hacer afirmaciones sin que haya pruebas.

“En una investigación penal no podemos hacer afirmaciones si carecemos de prueba, no tenemos evidencia ni en las declaraciones del ciudadano que vendió las facturas, ni en las que han brindado hasta el momento todos los partícipes, ninguna determinación o acusación en relación al presidente de la ABC o el ministro como me consultan. En este momento no hay una investigación contra ellos, si contra los responsables del proceso de contratación y contra la empresa”, aseguró la autoridad.