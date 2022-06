Caso Añez: ven que con celeridad buscan reforzar retórica del MAS

“Muchos cuestionan porque el proceso del caso golpe I que involucra a Camacho y a Mesa no avanza, ahí existe un cálculo político. Prosigue el caso Golpe II que es por los actuados ilegales de Añez; esto se debe a que Añez bajó su popularidad; ahora poco más ni el perro le ladra, obviamente es mas fácil seguir ese proceso y en próximos días, seguramente, habrá una sentencia”, subrayó.

“El oficialismo quiere mostrar una señal de escarmiento y lanzar el siguiente mensaje: ‘no se atrevan a disputarnos el poder’, porque ellos tienen la idea de no dejar el poder. Con la sentencia moverán su aparato comunicacional para reforzar el discurso del golpe de Estado. La discusión del golpe y fraude se está terminando de inclinar a favor de la teoría del golpe, porque el Gobierno tiene los recursos, medios y estrategia”, enfatizó.

El politólogo Carlos Cordero explicó que el MAS quiere mostrar una sanción ejemplar en contra de quien osó ocupar el cargo del expresidente Evo Morales. Agregó que con una sentencia contra la exgobernante tratarán de reforzar el discurso de que su gobierno no fue legal, y que existió una ruptura del orden constitucional.

El 7 de abril se inició el juicio oral contra Añez y miembros de las fuerzas del orden. El proceso tuvo una duración de menos de dos meses y se prevé que el 6 de junio el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz reanude las audiencias y dicte una sentencia. Durante el proceso, la defensa de la imputada denunció que varios de sus testigos no fueron tomados en cuenta, para acortar el litigio.

Los casos Golpe I y II buscan esconder algo fundamental, quieren esconder el fondo del asunto que es el golpe de Estado del 29 de noviembre del 2017, cuando el Tribunal Constitucional emitió una sentencia que pone en vigencia condicional a la Constitución, la declara inconstitucional y lo que es peor: elimina el artículo 7 de la Carta Magna que dice que la soberanía del voto es imprescindible e inviolable.

Anula el referendo del 21 de febrero. Pero hasta ahora esa sentencia golpista del Tribunal Constitucional no fue anulada, pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su opinión consultiva dijo que la reelección indefinida no es un derecho humano.

La Constitución sigue subordinada a un grupo de funcionarios del poder judicial que le responden al partido de gobierno.

Con la sentencia contra Jeanine Añez quieren esconder el verdadero golpe de Estado, que lo hizo el Tribunal Constitucional. Quieren mantener impunes a los magistrados que dieron el golpe de Estado para mantener la estrategia prorrogista del Movimiento Al Socialismo. Quieren mantener el contubernio, el consorcio entre abogados y políticos.

Además, cabe recordar que el Tribunal Constitucional no puede pronunciarse sobre la Constitución, no puede declararla inconstitucional y tampoco puede anular referendos, no es su atribución.