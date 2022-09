Caso coimas: diputado Arce aclara que su denuncia tiene un “error de taipeo” y pide no involucrar a Montaño

El diputado del MAS Héctor Arce aclaró este jueves que la denuncia que presentó contra funcionarios de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) tiene un “error de taipeo”, de modo que, según él, no involucra al ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño.

“Quiero aclarar y nos ratificamos en la denuncia. Se me ha solicitado que aclare, porque aparentemente se lo estaría vinculando al Ministro en este hecho de corrupción. He explicado el martes que la denuncia que he presentado tiene más de 20 hojas y queremos reconocer que hay un error de taipeo”, dijo Arce en conferencia de prensa.

Explicó que en la página cinco de su denuncia olvidó puntualizar que una persona involucrada “se presentó como” exasesor del titular de la cartera de Obras Públicas.