La diputada Luciana Campero, de Comunidad Ciudadana, manifestó que las investigaciones iniciadas por supuestos hechos de corrupción son una burla, porque los casos son declarados en reserva, si son admitidos, pero la mayoría son rechazados. La legisladora cree que en el caso hay encubrimiento.

La pasada semana, el diputado Héctor Arce, del Movimiento Al Socialismo, denunció que funcionarios de la Administradora Boliviana de Carreteras, entre ellos el presidente de esa institución, Henry Nina, presuntamente recibieron una coima de 18 millones de bolivianos para la construcción de la carretera Sucre-Yamparáez.

Tras esto surgieron voces que piden la renuncia de Nina y del ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño. Pese a ello, el caso fue declarado en reserva, informó el ministro de Justicia, Iván Lima.

Campero cuestionó que el presidente Luis Arce no haya destituido a Montaño y a Nina, puesto que al continuar en sus cargos podrían obstaculizar la investigación del caso.

“Las investigaciones a ministros son una burla, no se aparta de sus cargos a personas involucradas en hechos de corrupción. Arce encubre a ministros, que son sus mandados, él está al tanto de los hechos de corrupción y no hace nada por separar de sus cargos a quienes están dañando al país”, señaló. La opositora también observó el hecho de que este caso sea declarado en reserva y no se vaya a dar “información para transparentar la investigación”. Recordó a Lima que no tiene la “máxima palabra” para restringir información del caso.