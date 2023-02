En ese marco, Patty aclaró que tanto Morales, como Linera y sus exministros debeb declarar como víctimas del caso y, de lo contrario, deben mandar memorial “si no les gusta” declarar.

“Yo siempre lo digo varias veces por estos medios, que vengan a declarar exministros, expresidente Evo Morales y Álvaro García Linera que vengan, exdirectores, exviceministros de 2019, que vengan a declarar. No es pues discursar y decir ‘son liwi liwis (blandengues)’, hablando de lejos no más. Yo felicitaría si vienen a declarar a la Fiscalía”, indicó la exparlamentaria del MAS.

“Que hablen. Si no les gusta, que manden un memorial. Que digan ‘nosotros hemos sido víctimas’, no sé, ellos saben. Yo no puedo decir nada de cómo han vivido eso. Digo a todos que estaban en ese momento como autoridades que vengan a declarar. El hermano Evo Morales está como víctima, tiene que venir a declarar, porque tiene que declarar cómo ha sido víctima, Linera, (Juan Ramón) Quintana y (Carlos) Romero también están”, dijo.

El caso Golpe de Estado I fue impulsado por Patty ante la justicia desde finales de 2020, tras la salida de Jeanine Añez y la investidura de Luis Arce como nuevo jefe de Estado.

La acusación va contra más de una treintena de exautoridades, expresidentes y líderes de oposición, inicialmente por la presunta comisión de sedición, terrorismo y conspiración; sin embargo, el TCP prescribió las figuras penales de sedición y conspiración del Código Penal, el año pasado.

Por este caso, fueron detenidos la expresidenta Añez (hoy recluida en el penal de Miraflores desde marzo de 2021), el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho (que actualmente se encuentra en Chonchocoro desde diciembre de 2022), los exministros Álvaro Coímbra (Justicia) y Rodrigo Guzmán (Energías), éstos últimos en el penal de San Pedro, también desde marzo de 2021.