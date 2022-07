Caso Golpe I: suspenden declaración de Justiniano

Para hoy estaba programada la declaración del exministro de la Presidencia Jerjes Justiniano por el caso Golpe I. Sin embargo, el jurista aseguró que no llegará a La Paz porque la Fiscalía no inició a tiempo los trámites administrativos para sus pasajes de transporte. Su declaración será reprogramada, pero aún no tiene fecha.

“Hoy fui notificado dentro del mal denominado caso Golpe I, por medio del cual se ha procedido a suspender la audiencia que se tenía señalada para mañana jueves 14 de julio. El Ministerio Público indicó que la solicitud que realicé para que se provean los gastos de mi transporte se corrió en conocimiento de la Dirección Administrativa Financiera y ésta emitió un informe indicando que debería solicitarse a la Fiscalía de La Paz bajo el ítem de gastos de investigación (y) se proceda a dar los gastos de mis pasajes y como ya no está a tiempo para reservar los pasajes, se dispuso la suspensión de la audiencia hasta un nuevo señalamiento”, explicó.

Ya suman dos las veces en que se suspende la declaración del exministro, quien está convocado en calidad de testigo; la primera fue a solicitud de él porque presentó un memorial en el que indicaba que se le notificó a destiempo y ahora por trámites administrativos del Ministerio Público sobre solventar su transporte a La Paz.