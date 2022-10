Caso terrorismo: 8 pruebas del montaje que la justica no quiso ver en siete años

“Todas esas mentiras eran imposibles de sostener en un juicio. Por eso, en siete años, nunca se llegaron a tratar los hechos. Por dos años y medio se leyó sólo extractos telefónicos. Luego se continuaron con pruebas en inglés y recortes de periódicos. Los fiscales no tenían cómo probar que los extranjeros estaban tras una conspiración separatista o querían tumbar al gobierno”, dijo el abogado de varios de los acusados, Gary Prado.

Hay al menos ocho pruebas del montaje gubernamental en el asalto al Hotel Las Américas, que la justicia no quiso ver ni oír en 13 años de proceso y siete de juicio. Una denuncia hecha con 15 días de anticipación, varias versiones de cómo empezó el operativo y decenas de informes que presumen una relación de los hechos, diferente a la contada por la Fiscalía, son parte de los elementos que se pretendió eludir para apuntalar el caso Terrorismo.

Aunque el primero no es muy mencionado en las investigaciones, es el detonante de una denuncia que se anticipó al segundo. No se precisaban hechos o autores, pero se daba como ubicación Santa Cruz.

No hay registros de lo sucedido esa noche, el internet fue cortado y las cámaras apagadas. El servicio no se repuso hasta las 9:00 del día siguiente. Los únicos testigos de esa noche son tres personas que estaban de turno en el hotel. Ninguna fue convocada a declarar.

Pero esta versión tampoco es valedera. El vehículo que fue identificado en el atentado no es el mismo que el que los extranjeros usaban y tenían guardado en el parqueo del hotel desde la noche del 14 de abril, hasta que fue requisado por la Policía.

Pero, la anterior no fue la única versión dada por la Fiscalía sobre cómo empezó el sangriento operativo.

5. Balística, ¿hubo resistencia?

Las declaraciones recogidas en el cuaderno de investigaciones señalan que hubo un tiroteo de media hora, producto de la resistencia del presunto grupo terrorista ante la presencia de miembros de la Utarc. Una planimetría forense, presentada por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), identificó 51 disparos en el interior y exterior de las cinco habitaciones en las que Rózsa y sus compañeros se alojaban.

Aunque se hace referencia a que varias de las balas salieron del grupo de extranjeros, durante las pericias no se pudo hallar pruebas de que alguna de sus armas hayan sido disparadas. Es decir que no pusieron la resistencia con la que la Policía justificó la intervención violenta. No se hizo un peritaje de las armas secuestradas.

“Por los daños ocasionados, se conoce que el grupo de la Utarc, actualmente disuelta, entró al edificio y voló las puertas de las habitaciones con un explosivo. Luego disparó”, dijo Prado.

Según los informes de balística, la habitación de Rózsa es la que tuvo la mayor cantidad de disparos, 14 en total. No se contó el disparo que recibió en la sien y que lo mató.

Otra de las habitaciones con gran cantidad de disparos es la de Tóásó, en la que se identificaron 13, todos en la puerta. La fiscalía explicó que si él sobrevivió es porque no opuso resistencia. Sin embargo, abre la duda del porqué, si no se defendió, hubo tantos disparos en su habitación.