CC acusa al senador Loza de presentar una “licencia chuta” para faltar a sesión

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Alberto Astorga denunció este lunes que el senador del MAS Leonardo Loza presentó una “licencia chuta” para faltar a una sesión de la Cámara Alta. Tramitó el permiso con el argumento de que debía ir a Chimoré a reunirse con organizaciones sociales, pero resultó que lo usó para viajar a Argentina junto al jefe de su partido, Evo Morales.

“Decía que no podía asistir a sesión porque tenía reuniones programadas con la Federación de Comunidades Interculturales y de Mujeres de Chimoré (trópico), pero hemos observado que ese día el senador no se encontraba en Chimoré sino en Argentina, con el fraudulento de Evo Morales. Ha presentado una licencia chuta para no participar de la sesión de la Cámara de Senadores”, manifestó Astorga en conferencia de prensa.

El legislador de CC mostró el video de la sesión a la que Loza faltó. En el audiovisual se escucha que al momento de tomar la lista, en su lugar se lee la licencia en la que se explica que debió ausentarse al trópico de Cochabamba para reunirse con organizaciones sociales.

“Se dio lectura a la licencia de que (Loza) estaba en Chimoré. Pero acá se observan las fotos de sus mismas redes sociales, que muestran que el senador se encontraba todo el día en Argentina. Están con fecha y todo, incluso el lunes 11 de julio ya estaba en Argentina”, reclamó Astorga.