“Queremos anunciar con firmeza a la población que no vamos a blanquear un proceso de selección de magistrados de altas autoridades del Órgano Judicial, donde el MAS tiene todas las cartas hechas y ya tiene todas la posibilidades dadas. El MAS quiere imponer un reglamento hecho a la altura del MAS, un reglamento que es peor que los reglamento anteriores, que ratifica el pasanaku de cargos, porque el hecho de votar no significa que estés eligiendo”, apuntó la senadora Andrea Barrientos.

Los jefes de bancada y miembros de las comisiones de constitución de Comunidad Ciudadana (CC) en el Senado y en Diputados emitieron un pronunciamiento este martes. Los representantes cuestionaron el proyecto de reglamento del MAS relacionado con el proceso de selección de postulantes, de cara a las elecciones judiciales, y advirtieron que no serán funcionales a ese partido.

“Es el pleno el que debe definir el destino de nuestro proyecto de ley y no solo el rechazo tramposo y amañado que se ha realizado en la comisión de Diputados”, manifestó.

La senadora Barrientos sostuvo que la fuerza opositora a la que pertenecen no aprobará el reglamento del MAS y no dará los dos tercios a un proceso que apunta a “cuotear el Órgano Judicial”.

“Lo que sí tenemos claro es que hoy en la comisión de Constitución no se va aprobar el reglamento del MAS, porque no hubo ni socialización ni diálogo ni posibilidad de construir un reglamento o un proyecto de ley que le dé garantías a la gente (...). Por como van las cosas, nosotros no vamos a dar los 2/3 en un proceso donde ya se sabe quienes quieren que sean jueces, se están cuoteando el Órgano Judicial y están con un reglamento peor que los dos anteriores”, remarcó.