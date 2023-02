La diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Samantha Nogales, denunció este miércoles que dos legisladoras del Movimiento Al Socialismo (MAS) sesionaron en estado de ebriedad y lamentó que la presidencia de Diputados se haya negado a que les realicen una prueba de alcoholemia. Una de las sindicadas, negó ese extremo.

En la sesión de hoy en la Cámara de Diputados, Nogales tomó la palabra y denunció que en el hemiciclo estaban sesionando algunas parlamentarias en estado de ebriedad. Recordó que el reglamento de Diputados considera una falta grave esa situación y las involucradas son pasibles a una sanción temporal.

Luego, la diputada de CC pidió al presidente de Diputados, Jerges Mercado (MAS), que se realice la prueba de alcoholemia a las diputadas oficialistas Celia Salazar y Miriam Martínez para constatar ese extremo.

“Estaban sesionando en estado de ebriedad en la Cámara de Diputados y creo que eso es totalmente una falta de respeto (...) Nosotros hemos hecho las denuncias al presidente de la Cámara, no ha hecho absolutamente nada. Hemos solicitado que se haga un examen de alcoholemia a las dos diputadas y no se ha procedido a eso, es más las diputadas ya no están en la sala de sesiones”, señaló Nogales.