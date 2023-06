En la misiva, CC señala que Salame, con su voto y en su comunicado a la opinión pública, dejó claro que “sus decisiones en la ALP solo responden a su derecho a la libertad de pensamiento y expresión y que su compromiso no es con ningún partido político, es decir que no se siente vinculada orgánicamente con la Alianza ni con el mandato representativo que emerge de ella”.

“En consecuencia, le hacemos conocer que, a partir de la fecha de esta carta, respetando su voluntad política y explícita de que no se considera parte de la Alianza Comunidad Ciudadana; sus actuaciones y decisiones en el plano interno y en el externo de la ALP, las consideramos ajenas a nuestra organización tanto en el órgano como en lo político”, cita la carta dirigida a la asambleísta y firmada por parlamentarios de la alianza y su líder, Carlos Mesa.

La bancada de oposición cuestionó la acción de su senadora y remarcó que tal interpelación no estaba referida únicamente a la elección judicial, sino también a la vulneración de los derechos y garantías fundamentales de procesados y perseguidos políticos por parte del Gobierno nacional, “que utiliza a fiscales y jueces como un martillo de represión y anulación de la oposición política y de la disidencia social y ciudadana”.

El pasado 30 de mayo, el ministro Iván Lima se salvó por seis votos de ser censurado, de 133 legisladores en la interpelación, 83 votaron por la censura, pero se necesitaban 89 votos para llegar a los 2/3 y de esa forma lograr ese cometido.

Al respecto, Salame justificó por tres razones su voto en favor de Lima. En primer lugar dijo que “un nuevo ministro no iba a cambiar la situación” en la justicia; segundo, que “estamos en medio de un proceso de elección del sistema judicial y un cambio de ministro podría hacer retroceder más de lo que estamos actualmente”. Finalmente, como tercer argumento, la legisladora detalló que tenía serias observaciones a las 11 consultas por las que Lima fue interpelado.

“Si yo tengo que alejarme porque consideran que mi función es irrelevante o consideran que he hecho transfugio o algo así, yo indudablemente que me voy, no tengo ningún inconveniente en dejar la senaduría”, señaló Salame en radio Compañera.