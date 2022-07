CC envía cartas a clubes de fútbol para que “no arruinen su imagen” en la Copa Evo 2022

Los diputados de Comunidad Ciudadana (CC) enviaron cartas a los clubes de fútbol tanto nacionales como internacionales para que no participen en la Copa Evo 2022 y así “no arruinen su imagen” en el torneo que se disputará en el trópico de Cochabamba a finales de este mes.

“Estamos enviando a todos los equipos de fútbol que han confirmado su participación, como Boca Juniors, River Plate, y a los equipos nacionales, de que reevalúen su posición (de participar en la Copa Evo 2022), toda vez que estamos en un estado crítico, ya que el MAS y su cúpula se están siendo investigados por hechos de narcovínculos y narcotráfico”, afirmó este jueves la diputada Luis Nayar.

Afirmó que los hechos suscitados sobre la ejecución de tres uniformados en el municipio de Porongo, en Santa Cruz, el 21 de junio pasado, y el reciente hecho del triple asesinato de jóvenes en Ivirgazama, tienen que ver con el narcotráfico.

“En días pasados se ha dado a conocer el campeonato de fútbol denominado Copa Evo 2022, en este entendido vemos que el señor Morales y la rosca de su partido están tratando una vez más de cumplir el sueño de Pablo Escobar, no podemos olvidarnos que este señor también fue un político en su país y que justamente incluso en una oportunidad compró una Copa Libertadores, y hoy este sueño lo está cumpliendo Evo. Por eso estamos enviando estas notas para que no participen y así no arruinen sus imágenes”, manifestó.