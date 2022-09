CC no reconocerá al Defensor y pide disculpas por ausencia

La bancada de Comunidad Ciudadana (CC) pidió ayer “disculpas a la ciudadanía” por su “error político”: las ausencias de sus parlamentarios el viernes 23 en la sesión que eligió a Pedro Callisaya como nuevo Defensor. Además, dijo que no lo reconocen como Defensor del Pueblo. Los diputados Andrés Flores y Erik Morón, de Creemos, asignaron a la nueva autoridad sus dos primeras tareas: resolver el lío de Adepcoca y el caso terrorismo.

“Estamos conscientes que las licencias a parlamentarios de CC por motivos menos relevantes no se justifican, y constituyen un error político por el que ofrecemos disculpas a la ciudadanía, ya que sirvieron de excusa para que el MAS, verdadero responsable de este atropello, cometiera este atentado contra la democracia y los DDHH (Derechos Humanos)”, sostiene el comunicado de CC. El viernes 23, 19 legisladores de CC pidieron licencia y no participaron en la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), en la que casi la mitad de la bancada opositora no estuvo. Ante ello, el MAS usó su mayoría para elegir a Callisaya con dos tercios de votos.

El documento añade: “Expresamos claramente que no reconocemos la legitimidad del nombramiento de Pedro Callisaya como Defensor del Pueblo y que haremos conocer las graves irregularidades ante las instancias internacionales”.

Por su lado, la bancada de Creemos presentará hoy una recusación ante la directiva de la ALP por la designación del nuevo Defensor, que será el primer paso para la denuncia internacional, según adelantó la senadora Centa Rek. “Presentaremos el recurso de recusación y al mismo tiempo la denuncia internacional. La recusación será por todas ilegalidades que se cometieron en la Asamblea, las vulneraciones a la Constitución y la violencia que se ejerció en el hemiciclo. Éste es el primer paso para luego presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional Plurinacional”, precisó Rek a Página Siete.

Dos tareas

El diputado masistaAndrés Flores y el opositor Erik Morón, de Creemos, ya le asignaron dos tareas.

“La primera tarea que (Callisaya) debe resolver es el tema de los cocaleros de los Yungas”, aseguró Flores para quien Callisaya “no es un defensor del MAS”, como apuntó la oposición. El conflicto entre la Asociación Departamental de Coca (Adepcoca) y el Gobierno que apoya el mercado ilegal, aún sigue activo.

Morón dijo que el nuevo Defensor debe investigar el caso terrorismo que se reactivó. “Caso contrario usted (Callisaya) simplemente es un defensor más del MAS que recibe instrucciones del Ejecutivo y no está para defender al pueblo”, alertó.

Ayer, la defensora interina Nadia Cruz sostuvo que se marcha “con la conciencia tranquila de haber cumplido mi deber en el interinato que me ha tocado asumir”; no obstante, fue criticada por la senadora Virginia Velasco, del MAS. “Ella no tiene ni moral para hablar, porque como Defensora interina, jamás ha estado en el lugar de los conflictos”, dijo a radio Compañera.