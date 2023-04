“Es una lista de control interno de la bancada a efectos de la votación del fin de semana. En esa nómina están los parlamentarios que han enviado la fotografía de su voto y hay otros que por diferentes motivos no mandaron, pero eso no quiere decir que los que no enviaron son tránsfugas ni son los que se vendieron al MAS (Movimiento Al Socialismo)”, insistió Urquidi a Página Siete.

Los 12 diputados que no certificaron su voto de acuerdo a la lista que envió CC son: Jorge Pinto Fernández, Doris Tórrez Antezana, Alejandra Camargo Tanabe, Mariel Peñaloza Lema, Ronald Huanca Lopez, Marina Morales Cárdenas, Juan Pardo Guevara, Daniel Prieto Tomelitch, Senaida Rojas Banegas, Aldo Terrazas Rivero, Sebastián Divico Muchairo y Mónica Torres Campuzano.

La diputada Tórrez, que no mandó la foto de su voto, indicó a este medio que no infringió ninguna norma legal. “Aclarar a la ciudadanía que el hecho de no haber enviado la foto certificada a Comunidad Ciudadana no significa absolutamente que haya infringido ninguna norma legal, puesto que me debo a los intereses de mi pueblo, y siempre lucharé desde el espacio que ocupo por los mismos”, enfatizó.