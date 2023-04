Y mientras los diputados arcistas anunciaron que elaborarán un nuevo reglamento y convocatoria, en CC creen que ese proceso “ha muerto”. “Aquí ya no se trata de revisar el reglamento, ampliar los tiempos de ampliarlos, corregir un artículo, revisar la convocatoria la situación en la que estamos ya no da para arreglos cosmetológicos que no van a tener ningún resultado”, dijo, por su lado, el presidente de la bancada de Diputados, de CC, Enrique Urquidi.

El diputado Urquidi llamó a apoyar iniciativas como la de los juristas independientes, que fue obstaculizada desde diferentes frentes del Gobierno. “Tenemos que entrar en un proceso de revisión de la Constitución Política del Estado en lo que se refiere a la preselección de cargos de altas magistraturas y generar hasta un genuino proceso y pacto nacional”, insistió el asambleísta.

La declaración conjunta de CC se dio a media mañana de este viernes y cuando se le consultó a la senadora del Movimiento Al Socialismo (MAS), Patricia Arce, presidenta de la Comisión Mixta de Constitución, sobre la propuesta de CC, la asambleísta evista dijo que no la conocía. Esa comisión se reunirá este sábado 15 de abril para comenzar a elaborar el nuevo reglamento y convocatoria para la preselección de candidatos a las elecciones judiciales.