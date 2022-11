Censo: comisión técnica inicia encuentro sin metodología clara para definir la fecha

La comisión técnica que debe definir la fecha del próximo Censo de Población y Vivienda comienza su trabajo “por tiempo y materia” desde este sábado, aunque aún sin una metodología clara sobre cómo se llegará a tomar esa decisión, según observaron el alcalde de La Paz, Iván Arias, y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar.

“Lo que no tengo claro es cómo se va a definir, supongamos que se reúnen las comisiones técnicas, analizamos las 700 actividades, supongamos que haya consenso en la mitad y en la otra mitad no haya consenso, ¿cuál va a ser el mecanismo para decidir la fecha? He preguntado y hasta ahora no hay respuesta”, afirmó Arias luego de participar anoche de la sesión inaugural, en la que el presidente Luis Arce anunció que la decisión que se tome en esta cita será “la definitiva”.

El alcalde señaló que tampoco se conoce en qué momento de la reunión de la mesa técnica se tomará esa decisión. “Hay una pregunta que hasta ahora no se ha resuelto en la plenaria, que estamos viendo; ¿cómo se determinará la fecha del censo?, ¿en qué momento se determinará?, ¿cuál va a ser la metodología? ¿después que se analizará técnicamente todo?”, cuestionó.