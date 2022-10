Censo: Copa pide dejar la tozudez y Arias dice “vamos a una cumbre”

Mientras la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, pidió a las autoridades dejar la tozudez para viabilizar el censo nacional, el alcalde de La Paz, Iván Arias, insistió en acudir a una cumbre para dar curso a una solución.

“Lo único que podemos hacer las autoridades es exhortarles y llamarles a que puedan recapacitar, este tipo de actitudes tozudas no coadyuvan al tema del avance de las mesas de diálogo. Ellos no querían venir a La Paz, las autoridades han ido a Santa Cruz (...), el único que no está participando es la Gobernación y el rector”, dijo Copa.

Acotó que esta situación perjudica al país y calificó como “intransigente” la actitud de las autoridades que no participaron del diálogo convocado por el Gobierno.

“Cómo quieren encontrar diálogo poniendo condiciones, una mesa de diálogo nunca se instala con condiciones, hay que ceder y el Gobierno ha cedido yendo a Santa Cruz para instalar esta mesa”, dijo la alcaldesa alteña.