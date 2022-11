Censo: Cusicanqui confirma instalación de mesa técnica por tiempo y materia en Trinidad

Por otro lado, evitó emitir algún criterio sobre las declaraciones de su antecesora en la cartera de Planificación del Desarrollo, Felima Mendoza, quien indicó que el censo estaba listo para el 2022.

“Yo no tengo nada que opinar respecto a las declaraciones de la exministra, además que entiendo que no han sido esas declaraciones realizadas de manera textual, porque yo no escuché la entrevista”, manifestó.

De acuerdo con Mendoza, la consulta censal estaba encaminándose para su ejecución en noviembre de este año, pero las demandas regionales en el Consejo Nacional de Autonomías (CNA) frustraron el empadronamiento nacional, como estaba estipulado.