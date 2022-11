En tanto, el cívico aseguró que el paro continúa. “El paro se mantiene. No hemos conseguido nada. Cada vez que queremos de alguna forma sentarnos a poder llegar a un punto de equilibrio, vemos que el Gobierno vuelve a contraatacar”, lamentó.

Calvo manifestó que su voluntad de asistir a ese tipo de mesas se ve empañada por la marcha que partió de San Julián y que se acerca a Santa Cruz. No obstante, consultado sobre si confirma la asistencia del equipo técnico del comité interinstitucional a la reunión en Trinidad, manifestó: “Se confirma”.

No obstante, el rector manifestó que no se avanzó más debido a que esa noche sucedió la represión y las detenciones en La Guardia y a causa de que a la cita no asistió la representación de la Gobernación de Santa Cruz, sólo estuvo presente la representación de la Uagrm y del Comité Pro Santa Cruz.

El segundo antecedente es la decisión de un juez de liberar a los ocho detenidos en el municipio de La Guardia, aunque la investigación seguirá porque el caso no fue cerrado.

Los apresados fueron denunciados por presuntamente causar destrozos a bienes públicos y agredir a efectivos cuando sucedía la represión en ese municipio.

El gobernador Fernando Camacho indicó que el mandato que tienen es que el censo se realice en 2023, y que no puede haber negociaciones “por abajo”. Confirmó que no asistirá a Trinidad. “Que vayan los técnicos”, afirmó.

“Cualquier mesa de diálogo que se abra, donde se sienten, no nos hacemos problema porque siempre vamos a apoyar al comité interinstitucional, pero el mandato es claro, que es al 2023 el censo, y que los técnicos deben ajustarse para que se realice”, agregó el gobernador.