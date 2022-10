Censo: la protesta cunde a sectores de 4 regiones y el MAS apela a la justicia y las calles

El Comité Consultivo del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), realizado el martes, definió ratificar la exigencia de que el censo se realice en 2023. “Se ratifica este consejo consultivo en que el censo tiene que llevarse a cabo hasta el primer semestre de 2023”, indicó Roxana Graz, presidenta del ente cívico, quien leyó las determinaciones de esa reunión.

Santa Cruz y acciones de MAS

En 30 de septiembre, el cabildo de Santa Cruz dio un plazo de 21 días al presidente Luis Arce para que fije la fecha del censo para 2023. El ultimátum fenece mañana, si la demanda no es escuchada, desde el sábado rige el paro indefinido en ese departamento.

No obstante, desde el MAS apelan a la justicia para neutralizar la medida. El concejal de ese partido, Rolando Pacheco, interpuso una acción popular. El recurso se fundamenta en que la medida vulnerará los derechos a la educación, al trabajo y a la salud, porque las personas no podrán trasladarse.

“Nuestras personas de la tercera edad no van a poder movilizarse hacia los hospitales. En el tema de educación, nuestros niños no van a poder ir a pasar clases. En el tema del empleo, muchas personas no van a poder ir a sus fuentes de trabajo, abrir sus negocios. Los gremiales no van a poder ir a su fuente de trabajo, los transportistas no van a poder sacar sus micros, porque se los pinchan (las llantas)”, dijo.