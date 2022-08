Censo: Richter dice que una “decisión colectiva” fijará la fecha y rechaza ultimátum de comisión cruceña

“Nosotros no hemos establecido esas fechas, esa es una fecha unilateral que no estaba conversada y que no está inscrita en el acta, por lo tanto es una decisión del comité interinstitucional. Ahora hay que mirar algo ahí, todas las personas reunidas el día lunes no son todas parte de Comité Interinstitucional”, dijo el vocero en rueda de prensa.

La noche del miércoles, el comité interinstitucional de Santa Cruz determinó que el Gobierno presente la información oficial, completa, fundamentada y desagregada de su propuesta sobre el censo hasta el viernes 26 de agosto.

Además, emplazó al Órgano Ejecutivo a derogar hasta el 3 de septiembre el Decreto Supremo 4760 que posterga el Censo de Población y Vivienda hasta 2024.

Para el vocero presidencial esta postura del bloque cruceño tiene una “connotación política”.

“Es contradictorio el hecho de que inmediatamente, una vez que se tiene una hoja de ruta, un sentido crítico a recorrer, inmediatamente incorporar ahí un ultimátum, una advertencia; eso tiene una connotación política, esa es parte de la politización del proceso y se politiza cuando ya los argumentos técnicos no alcanzan”, señaló.

Asimismo, Richter remarcó que la postergación del censo fue definida en consenso en el Consejo de Autonomías y la fecha del censo será también una decisión colectiva.

“El Gobierno va a definir la fecha construyendo a través de una decisión colectiva. Fue una decisión colectiva que emergió del consenso del Consejo Nacional Autonómico, es una decisión para postergar y diferir el censo, es una decisión colectiva también la que va a dar la fecha”, manifestó.

Autoridades subnacionales opositoras aseguraron que en la reunión del consejo hubo consenso sobre la postergación del censo, pero de ninguna manera se definió el plazo de 2024.