Censo: Santa Cruz apunta al paro y Gobierno rechaza un ultimátum

Varios sectores de Santa Cruz ratificaron la amenaza de un paro, si no se deroga el decreto que posterga el Censo hasta 2024. Desde el Gobierno se rechazó el ultimátum y se cuestionó que el gobernador de la región, Luis Fernando Camacho, llame a movilizaciones cuando no asistió a la reunión en la que se tocó el tema.

“Ratificamos el estado de emergencia departamental y en caso que las autoridades nacionales no respondan en el plazo de cinco días hábiles, se convocará a un paro general a nivel departamental para el día lunes 25 de julio”, señala una de las conclusiones de la “Cumbre por un Censo Oportuno y Transparente”, realizado el viernes en Santa Cruz.

Las reacciones gubernamentales no se dejaron esperar. El viceministro de Planificación y Coordinación, Carlos Guachalla, sostuvo que hubo una reunión para plantear este problema, pero que Santa Cruz no participó, ya que el gobernador, Luis Fernando Camacho, no asistió.

“Es lamentable que el Gobernador de Santa Cruz haya movilizado a algunas instituciones cruceñas para justificar su inasistencia al Consejo Nacional de Autonomías. Si había una observación al respecto, ésa era la instancia democrática donde debía plantear su disidencia. Sin embargo, dio una excusa inverosímil para no asistir. Debido a su responsabilidad, está generando este proceso de desestabilización”, sostuvo la autoridad.

Guachalla ratificó que el Censo se realizará en 2024 y dijo que el país no tiene una norma que diga cada cuánto debe realizarse.

“La Ley de Participación Popular ha sido abrogada por la Ley Marco de Autonomías; por lo tanto, actualmente no existe una normativa vigente en el país que establezca que los censos se deben realizar cada 10 años”, manifestó.

Dijo que lo que existe son recomendaciones internacionales, que dicen que estos eventos deben realizarse cada década.

En un aposición contraria, la senadora Cecilia Requena (CC) señaló estar de acuerdo con la medida anunciada desde la capital oriental. Añadió que se trata de un tema que merece la preocupación de toda la población.

“El Censo no se puede demorar hasta 2024, no puede estar mezclado con el proceso electoral. Nos mintieron en la cara, cuántas veces nos han dicho en la Asamblea que estaba todo listo, que los procesos estaban bien y nos han hecho aprobar créditos millonarios para ese Censo”, afirmó la senadora.

El vocero presidencial, Jorge Richter, dijo que el Gobierno se encuentra abierto al diálogo, pero que para que éste prime no se puede ser amenazante. “El diálogo está abierto, pero los ultimátums no corresponden”, declaró ante los periodistas.

Insistió en que la postergación fue decidida en un consejo en el que estuvieron ocho gobernadores, cuya representación no pueden ser relegada.

“No es que se esté minimizando, que no se esté ponderando lo que puede significar una movilización. La referencia es que no es correcto querer soslayar a las otras gobernaciones, como si éstas no tuvieran valor. No existe una jerarquía de gobernaciones”, acotó.

Para el presidente de la Cámara diputados, Freddy Mamani, la medida anunciada no tendrá mayores efectos.

“(Camacho) está escudándose en el Comité Cívico para generar problemas. Creo que no va a tener efecto, la población no esta para estas medidas (paro) y menos por estos temas”, señaló.