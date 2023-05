El alcalde de Potosí, Jhonny Llally, fue denunciado por tres mujeres por agresión sexual, un caso de violación y dos por abuso sexual desde 2021. Dos de las presuntas víctimas son exfuncionarias de la Alcaldía, confirmaron desde la Fiscalía Departamental de Potosí. El burgomaestre afirmó en su defensa que existe “un complot” contra su gestión y el Concejo Municipal pidió información al Ministerio Público.

“Él (Llally) dice que me alejé por motivos personales de la agrupación (política), cuando en realidad él sabe muy bien por qué me alejé y fue justamente porque me violó el 6 de enero de 2021”, declaró Dionicia Soledad Q.T. ante la Fiscalía. La mujer es una de las presuntas tres víctimas de Llally. Según la fiscal departamental, Roxana Choque, las otras denuncias son de abuso sexual, uno sucedió en septiembre de 2022 y no se precisó cuándo pasó el tercero.