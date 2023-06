“Lo que nadie entiende es por qué este discurso racista y poner mi vida como persona o mi integridad física en peligro, usando ‘foráneo’ que no soy, ‘extranjero’ que no soy, porque soy boliviano (...). Pueden hacerme algo peor que a Muriel Cruz”, señaló Chain, en una entrevista en DTV.

Sobre la denuncia por acoso político que presentó la concejala Paco, Chain dijo que se basa en la edición de un video en el cual en ningún momento se hace referencia a ella y lamentó que hubiera movilizado una marcha en su contra por una denuncia que no tiene fundamento.

El Concejal expresó temor por su seguridad y responsabilizó por lo que le pueda suceder a la concejala y al excandidato a alcalde César Dockweiler.

“No tengo guardia, no tengo seguridad, ando solito en las calles, porque sé que el pueblo me quiere, mucha gente me quiere, y espero que no me manden a alguien solo para dejarme fuera de circulación por lo menos seis meses, un año, ni Dios quiera que puedan hacerme algo”, manifestó.