Chapetón: “Copa se está aplazando en la gestión, se está dedicando a bailar, a viajar...”

En ningún momento se ha utilizado un boliviano malversando esos recursos como se hace entender. El decreto municipal ha servido para que se hagan ciertos movimientos de forma temporal por la emergencia de la pandemia, pero tampoco se dice que esos recursos han vuelto a su lugar cuando correspondía y cuando he salido de la gestión municipal le he dejado a la señora Copa más de 300 millones de bolivianos para salud porque ella da a entender que no he dejado un boliviano. Ella da a entender que los recursos de salud se han destinado a pagar salarios o para pagar otra cosa, pero eso es falso. No hay un comprobante de pago que diga que hemos utilizado recursos del SUS para pagar por ejemplo salarios, no existe. Los únicos respaldos que ellos tienen son informes de sus propios funcionarios.

Por el que me han dado detención preventiva nosotros lo hemos denominado las libretas de salud. Qué pruebas tienen ellos, dos decretos municipales que no dicen absolutamente nada de las libretas de salud. Uno de ellos es la aprobación de un reglamento de movimiento de procedimientos internos financieros, que es general. Los ingresos en el momento de la pandemia no han sido normales, las transferencias no se han ejecutado y, en algún momento, y eso no se lo dice, hemos tenido que sacar recursos de otra libreta para dar a salud y poder cumplir con la compra de barbijos, hemos necesitado recursos para poder pagar el servicio de la basura y otros.

Me toca vivir una injusticia por un proceso de investigación que (la Alcaldía) está en todo su derecho de ejercerlo. Sé que la función pública tiene sus consecuencias, pero lo mínimo que uno espera es imparcialidad, lo único que uno pide es que se respeten sus derechos. Me siento mal porque (se quiebra) sufre mi familia. Yo soy la única que está en política, tengo una hijita, que durante estos días he estado pensando, si la dejo, me la llevo (a la cárcel), qué hago; tengo a mi mamá que depende totalmente de mí, ella está perdiendo la vista poco a poco, pero estoy con mi conciencia tranquila. Lo único que he hecho en la función pública es trabajar. Me siento orgullosa de las obras que he hecho: una terminal imponente; la casa municipal propia, Jacha Uta, entre muchos otros proyectos. Sé que aquí se está actuando con odio, yo diría hasta con envidia y con influencia política. El poder de turno es el que está influenciando y está utilizando la justicia para dañarme políticamente, para hacer acusaciones que están fuera de la verdad. Estos dos decretos que hoy día se están observando tienen documentos de respaldo. Todos sabemos que la pandemia ha sido imprevista, no ha habido ingresos económicos, el Estado no ha podido transferir los recursos en el tiempo que se requería. La Alcaldía, como cualquier institución, ha tenido sus necesidades y que quieran observar acciones que se han tomado en un momento de emergencia sanitaria es un absurdo. Hemos tenido que contratar nuevo personal médico, mantener al personal para hacer fumigado, limpieza de los mercados, de las calles. Hacerse a los ciegos a ello es realmente algo que indigna. Nunca van a poder demostrar que le he hecho daño al municipio, porque no he malversado ni he mal utilizado ni un boliviano de los recursos del municipio.

Usted tiene casa, familia y trabajo. ¿Cuál es el argumento para dictarle detención?

Primero que no hay pruebas dentro de la carpeta como para que la Fiscalía haya asumido una posible autoría. Yo he cumplido en absolutamente todo, he acudido a todos los llamados de la Fiscalía y la justicia, pero no han tomado en cuenta. He presentado mi lugar de residencia, pero es tan absurdo cuando te dicen: “tenemos dudas porque en su carnet dice Nuevos Horizontes y en el registro del Segip dice solo Horizontes”. Los que conocen El Alto saben que hay una zona que se llama Nuevos Horizontes, dónde me hacen las notificaciones. He presentado familia, he presentado trabajo.

Sobre el caso del incumplimiento del POA ¿qué puede explicar?

El del POA es otro extremo. Me responsabilizan del desequilibrio económico generado en la gestión, pero todas, absolutamente todas las instituciones, gobernaciones, alcaldías, ministerios cuando hacen un cambio de gestión dejan cuentas por pagar. Yo pongo el ejemplo de la luz, cuando te vas no pagas hasta el último día, siempre hay una cuenta por pagar. A ver, responsabilizarme por desequilibrio económico de la administración municipal de El Alto, es una locura porque eso es desconocer que El Alto tiene una demanda inmensa y que tus recursos económicos nunca alcanzan. Hemos pedido con requerimiento fiscal pronunciamiento del Ministerio de Planificación y del Ministerio de Economía y ambos han ratificado que hemos presentado nuestros estados financieros de manera mensual y nunca hemos tenido observación. Hay un pronunciamiento de auditoría que dice que en ningún momento hemos tenido desequilibrio económico como ellos quieren indicar.

En el caso de la avenida Juan pablo II está acusada de no haber supervisado bien la obra. ¿Cuál es su descargo al respecto?

La avenida Juan Pablo II es una avenida muy grande, en la que la Alcaldía y la Gobernación se comprometieron a hacer el trabajo que está debajo de la tierra, que es el drenaje pluvial, y que el Gobierno se encargó de hacer el asfalto. Llega la actual administración y con un informe de un arquitecto dicen que parece que hay observaciones y que no se han ejecutado ciertos ítems, entonces (responsabilizan) a la alcaldesa por no haber supervisado bien el trabajo. Qué quieren, que los alcaldes, gobernadores y el presidente vayamos con nuestro flexo a medir si es que realmente es el tamaño de tubería que dice en el papel, es algo ilógico. La única razón que me han dado es que puede ser que una tapa de alcantarillado que se la han robado, pero en planilla dice que se ha pagado. No es que no exista la obra, no es una obra fantasma, es una obra que existe, que se ha realizado, es difícil de comprobar porque está debajo de la tierra.

¿Por este caso tienen detención domiciliaria?

Por este caso tengo domiciliaria, por el caso del POA también tengo domiciliaria. Tengo dos domiciliarias, tengo que ir a firmar en un caso cada 15 días, en el otro caso, un lunes sí y un lunes no.

¿Cuál cree que sea el objetivo de estas demandas en su contra?

Quieren utilizarme para poder justificar la dejadez, el aplazo de la actual gestión municipal en la administración pública. Sé que la actual alcaldesa tiene aspiraciones políticas, es probable que tenga algunos compromisos para poder ser candidata a otro cargo mayor, pero se está aplazando en la administración municipal, se está dedicando a bailar, se está dedicando a viajar, se está dedicando a hablar mal de mi gestión en los encuentros vecinales.

A usted le han quemado la Alcaldía, le han quemado la casa. ¿Usted piensa seguir en política?

Me han enseñado mis padres que lo que hagas tienes que hacerlo con cariño y tienes que dejar todo de ti. Mi padre fue policía, fue sargento segundo; digo con orgullo, él ha sido un policía de los más honestos y honrados que yo conozco; y mi madre ha sido una mujer comerciante toda su vida, que se ha ganado peso a peso, así nos ha hecho estudiar, nos ha alimentado. Por eso, cuando entré a la administración municipal, he dejado todo, he trabajado con el corazón para poder hacer una gestión buena. Quizá no he podido hacer todo lo que he querido, por los problemas de la vida política, por el odio que siempre ha generado el MAS hacia mi persona. Han actuando con maldad en la quema de la Alcaldía utilizando a sus liados, en el problema que hubo del 2019 en mi hogar, pero no me arrepiento porque quien me ha dado el cargo de la Alcaldía ha sido Dios y mucha gente ha confiado en mí. Como dice mi mamá, por el orgullo de mi familia, por la responsabilidad que tengo con la gente allegada a mí, no me arrepiento. Creo que he aportado con un granito de arena al desarrollo de mi ciudad. Los acontecimientos de mi vida, particularmente con la quema de la alcaldía, con la muerte de mi papá que ha sido de un día para el otro, mi hermano que se fue hace seis meses (vuelve a quebrarse) me hacen pensar. Si es que ellos querían que diga “yo boto la toalla, dejo la política”, se equivocan porque me están haciendo pensar lo contrario. Si yo en algún momento decido volver a la vida pública y si la sociedad así lo permite, quisiera cambiar la justicia de Bolivia, no sé cuánta gente inocente habrá que cae en esta injusticia. Incluso, he dicho voy a estudiar derecho para analizar todo, no voy a dejar la política porque hay muchas cosas que hay que mejorar y hay que cambiar. A mí me duele mucho que se haya retrocedido en la administración municipal.

¿Cómo se está defendiendo? ¿Su partido la está apoyando?

Tengo a Dios gracias la confianza de la dirigencia de UN, no he necesitado buscarlos todavía para poder pedir ayuda, pero tengo un abogado que conoce mucho de administración municipal, pero he tenido que buscar un refuerzo con un abogado penalista.

¿Cuál cree que es la solución para evitar la confrontación política?

Primero, que ninguna autoridad nacional debería influenciar en la toma de decisiones de los que hoy ejercen justicia. No me parece mal lo que dice la norma, que se pueda elegir a las autoridades judiciales, pero creo que deben ser los más idóneos, debería ser un requisito el mérito para ser autoridad judicial. Soy una persona de fe, tal vez por ese lado, han querido hacerme perder la fe y la esperanza, pero estoy más fortalecida, sé que este mal momento va a pasar.

Lo que más me duele es mi hija y mi madre, hasta ahora sigo repensando, viendo que va a ser muy complejo para mí y para ellas, pero de este dolor, de esta impotencia que tengo, simplemente queda fortalecerse.