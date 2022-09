Chávez descarta que informe de la CIDH sea vinculante y niega haber “filtrado” el documento

“Estamos bajo un principio de confidencialidad. Las especulaciones que están ocurriendo, incluido un supuesto juicio a una exautoridad, son eso, especulaciones. Nosotros debemos ser serios, respetar los principios que rigen este tipo de informes, que son eso, no son sentencias, no tienen otra categoría, menos aún un carácter vinculante”, dijo en conferencia de prensa.

Del mismo modo, Chávez negó haber filtrado el documento y “desafió” a los periodistas a demostrar que el contenido salió de su despacho.

“En este momento aclarando, jamás filtraríamos un tema como ese. Es la cobardía de esos que aparecen en los medios, aparecen como estrellas dando una información falsa o tergiversar, ese es su trabajo ¿Por qué no son valientes en decir a quién ha filtrado? Que un periodista me diga a quién he filtrado, uno solo. Yo acepto el desafío en este momento”, aseveró el procurador.

El 16 de abril de 2009, el entonces gobierno de Morales desplegó un operativo policial en Santa Cruz para frenar a presuntos terroristas. Un grupo de élite policial ingresó al hotel Las Américas e irrumpió en habitaciones del cuarto piso. Producto de ese hecho, Eduardo Rózsa Flores, Arpad Magyarosi y Michel Dwyer murieron, y Elöd Tóásó y Mario Tadic fueron arrestados y trasladados esa misma jornada al departamento de La Paz.

Un informe de la CIDH atribuye al Estado la muerte de Dywer y establece que los sobrevivientes de ese operativo fueron víctimas de torturas.