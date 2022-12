Chile dice que fallo de La Haya es “sólido” y que el Silala es internacional

“El fallo que hoy ha entregado la Corte Internacional de Justicia de La Haya ha sido categórico (...), Chile fue por certeza jurídica y la obtuvo”, manifestó el mandatario chileno en una declaración oficial desde el palacio La Moneda.

Rodeado de los representantes de los otros poderes del Estado y de parlamentarios oficialistas y opositores, Boric explicó que durante el juicio celebrado el pasado abril “Bolivia fue poco a poco reconociendo las posiciones chilenas y allanándose a las mismas”.

Entre esas posiciones que mencionó el mandatario, se encuentra el carácter internacional del río y el derecho que tienen ambos países a su “uso equitativo y racional”.

“Se reconoce que el uso que históricamente ha hecho Chile y el uso que actualmente está haciendo de las aguas de río Silala está conforme al uso equitativo y razonable que establece el derecho internacional”, apuntó Boric.

A continuación, la intervención de la jueza Joan E. Donoghue

11:00 Bolivia puede disponer de las construcciones artificiales, tomando en cuenta el derecho consuetudinario internacional, con respecto a los daños transforterizos.

10:45 “No hay duda que el Silala es un curso de agua internacional, la Corte confiere a las partes su utilización para prevenir daños sensibles a las partes”.

10:40 “La Corte no está llamada a pronunciarse sobre el alegato C de Chile (...). Las partes han concordado en el fondo de la alegación D de Chile y la Corte no debe pronunciarse sobre ella”.

10:30 “Chile tiene un derecho al uso de las aguas, independientemente que fluyera por un canal artificial. Bolivia no dice que Chile deba compensación por lo usos del pasado de estas aguas”.

10:20 “Ambas partes están de acuerdo que el Silala es un río de agua internacional, entonces, la Corte considera que no puede pronunciarse sobre este punto”.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya inició la lectura de la sentencia sobre el caso Silala, tras seis años de proceso. En la cita están presentes el canciller Rogelio Mayta y otras autoridades que forman parte de la delegación boliviana.

El fallo es leído por la presidenta del tribunal, la jueza Joan E. Donoghue. En Potosí adelantaron que, en caso de producirse una sentencia desfavorable para el país, se impulsará un juicio de responsabilidades contra el expresidente Evo Morales.

“Esperamos que prevalezca la estrategia de Bolivia, respaldada en estudios científicos y le ley internacional (...). Hemos tenido un equipo de abogados y asesores que trabajaron de forma responsable y comprometida. Tenemos fe de la que CIJ dará la razón a Bolivia sobre el uso de las aguas del Silala”, expresó Roberto Calzadilla a BTV, previo a la lectura.

En 2016, Chile demandó a Bolivia ante la CIJ, tribunal al que le pide que declare que el Silala es un curso de agua internacional, cuyo uso se rige por el derecho internacional consuetudinario.

En 2018, Bolivia contrademandó a Chile y su solicitud principal es que esa Corte declare que tiene soberanía de los canales artificiales y de las instalaciones de drenaje del Silala, que están en su territorio, y que tiene el derecho a decidir si deben mantenerse y cómo.