Choquehuanca: “Desde los aymaras tenemos que proyectar la unidad”

“Desde La Paz tenemos que proyectar la unidad, desde los aymaras”, afirmó ayer el vicepresidente David Choquehuanca, durante un acto de entrega de estudios a municipios del departamento de La Paz, realizado en dependencias del edificio de la Vicepresidencia.

Sus palabras se dieron un día después de que la cúpula del MAS, liderada por el expresidente Evo Morales, le pidiera no usar la Vicepresidencia para dividir a ese partido ni para organizar su propio frente político.

Choquehuanca participó en la entrega de estudios técnicos de preinversión de manejo integral de cuencas a los municipios de Huarina, Tito Yupanqui y San Andrés de Machaca. El acto fue organizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, a través del Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego.

El Vicepresidente, en un discurso, en su gran parte en aymara, manifestó que se debe construir el Estado Plurinacional “con pensamiento propio”. “Nuestro proceso se llama proceso de descolonización. El Estado Plurinacional tenemos que construir nosotros con pensamiento propio, con nuestro amuyu o en quechua ‘yuyay’. Tenemos ideología, hermanas y hermanos”, aseguró la autoridad, antes de sostener que a esa ideología le “tienen miedo los k’aras”.

La pasada semana, desde el evismo se acusó a Choquehuanca de buscar fraccionar a ese partido y de crear su propia estructura política a través de seminarios y talleres.

La Vicepresidencia, según datos oficiales, impulsa 10 escuelas de líderes, una en cada capital de departamento y El Alto. En abril, desde ese despacho se anunciaron “más escuelas en las provincias”.

En la resolución que emitió el miércoles la cúpula del MAS se dispuso lo siguiente respecto a la formación política: “Se aprueba y respalda la formación de líderes antiimperialistas, anticapitalistas, antipatriarcal y anticolonialistas llevados adelante por la Escuela de Formación Política, para la ideologización de los principios establecidos en el estatuto del MAS-IPSP”.

En una reciente entrevista en Argentina, Choquehuanca reivindicó la necesidad de la renovación y del consenso. “El mundo tiene que renovarse. Hay un desorden global. Hay incertidumbre, hay caos. Necesitamos cambios, revolución de ideas. ¿Y quiénes tienen que ser los protagonistas? Los jóvenes, ellos son quienes tienen que despertar su creatividad (...). Consenso no es lo que yo quiero, consenso no es lo que la hermana quiere, consenso no es lo que el vecino quiere, consenso no es lo que el de abajo quiere. Consenso es lo que todos queremos”, declaró el vicepresidente al diario Página 12.