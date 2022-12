Choquehuanca destaca decisiones por la vía del consenso y afirma que “someter al prójimo no es vivir bien”

“Consenso no es lo que yo quiero, no es lo que quiere la ministra, la Csutcb, la Conamaq, no es lo que quieren nuestros hermanos policías, no es lo que quieren nuestros líderes sociales. Consenso es lo que todos queremos”, señaló el vicepresidente.