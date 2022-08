Choquehuanca en Tarija: No es necesario ir a la universidad, ahí no van a despertar nuestros jóvenes

Durante su encuentro con el sector campesino de Tarija, el domingo pasado, el vicepresidente David Choquehuanca recomendó a los jóvenes no asistir a la universidad, porque eso no les servirá para “despertar” y dijo que no les conviene.

“Tenemos que avanzar y para eso necesitamos prepararnos. No es necesario ir a la universidad, porque en las universidades no te van a enseñar en lo que va a despertar a nuestros jóvenes, no les conviene. Es más, ahí nos hemos dejado educar pues, en las universidades”, afirmó.