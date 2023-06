(Nota actualizada)

El vicepresidente David Choquehuanca participó este viernes en el XVII Congreso Orgánico Departamental de la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija (F.S.U.C.C.T.) y durante su intervención dijo que la tricolor representa al periodo de la República, en cambio, la wiphala es del Estado Plurinacional.

“Esa democracia que no nos tomaba en cuenta porque en la Constitución Política del Estado no estábamos los aimaras, quechuas, guaranís, chiquitanos, no estábamos, recién con el Estado Plurinacional (estamos incluidos). Wiphala, Estado Plurinacional; tricolor, República”, manifestó el vicepresidente.

Remarcó la necesidad de superar la democracia excluyente practicada en la República, porque no se tomaba en cuenta a los pueblos originarios.

Señaló que por esa razón en el Gobierno se trabaja por una democracia inclusiva para superar el racismo y el sometimiento. Dijo que estamos en ese camino de cambio donde debe prevalecer la democracia de las coincidencias, para así pasar a un gobierno de consenso.

“Consenso no es lo que yo quiero, no es lo que el hermano quiere, no es lo que la hermana quiere, consenso es lo que todos queremos, mientras democracia hermanos, democracia relacionada con la tricolor, consenso relacionado con la wiphala. En democracia existe la palabra someter, en democracia las mayorías someten a las minorías o las minorías se tienen que someter a las mayorías, y someter al prójimo no es vivir bien, así como robar y mentir no es vivir bien, someter al prójimo no es vivir bien, y nuestra lucha es contra todo tipo de sometimiento venga de donde venga”, remarcó.

“Nuestra wiphala nos dice mejor si tomamos nuestras decisiones mediante el consenso, por eso planteamos la democracia de las coincidencias”, acotó.

Dijo que la wiphala no es una bandera, sino la codificación del arco iris que no tiene fronteras y no divide.

“Así como han dicho la wiphala es aimara, asi nos han mentido pues, la wiphala es la codificación del arco iris y el arco iris no es aimara, no es tarijeño, no es japonés, es de todos, es un código de la noble integración, de la unidad, de la armonía, del equilibrio, de la complementariedad, de la paz”, indicó.

En ese sentido, dijo que el Estado Plurinacional es para volver al camino de la hermandad y la comunidad, y también tiene el objetivo de desmontar la estructura colonial y divisionista.

Nuevos liderazgos: “Algunos quieren trabajar para una persona o para un color”

El vicepresidente David Choquehuanca volvió a mencionar la necesidad de promocionar nuevos líderes para que defiendan a sus organizaciones, que no se dejen engañar y no engañen, y que hagan respetar las decisiones de las bases.

“Algunos quieren trabajar para una persona o para un color, no hermanos, necesitamos líderes que hagan respetar a las bases, que estén dispuestos a jugarse por su pueblo, a dar su vida por su pueblo, a ser leales con su pueblo, no con unas cuantas personas”, remarcó la autoridad.

*En una versión anterior de esta nota, Página Siete cometió una imprecisión y afirmó que Choquehuanca dijo durante su intervención que la tricolor representa a la democracia del sometimiento. Pedimos disculpas a nuestros lectores y al Vicepresidente.